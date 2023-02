"Tyran z windy". Czech, który napastował słowackie kobiety, zatrzymany

W listopadzie przeniósł się do innego miasta na Słowacji - Nitry. Wszedł do sklepu i sterroryzował 40-letnią ekspedientkę. Oświadczył, że chce całować ją po stopach i zmusił ją do zdjęcia butów i rajstop, a potem także bielizny.