Hiszpania nie przekaże broni Ukrainie. Szwajcaria powiedziała "nie"

Jak informuje "The Defense Post", Berno ogłosiło w piątek swoją odmowną decyzję w sprawie przekazania przez Hiszpanię broni produkcji szwajcarskiej do Ukrainy. To już trzecia taka sytuacja od czasu wybuchu agresji rosyjskiej na Kijów. Za każdym razem transfer broni blokowany jest ze względu na obowiązującą od lat neutralność alpejskiego kraju.