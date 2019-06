Hiszpania. Dramatyczne pożary pustoszą kraj

Kilkanaście tysięcy hektarów lasów i terenów uprawnych – tyle w ciągu 3 dni pochłonął ogień szalejący w Hiszpanii. Najbardziej niebezpiecznie jest na wschodzie kraju, w pobliżu miast Tarragona i Elche.

Akcję utrudnia wysoka temperatura powietrza. W sobotę termometry pokazały 43,5 st. C. To największy pożar w tym regionie Hiszpanii od ponad 20 lat.

Wysokie temperatury i brak deszczu dają się we znaki w ogromnej większości Europy. Dwa dni temu doszło do dużego i niebezpicznego pożaru na Sycylii. Według informacji włoskich mediów, z powodu długotrwałej suszy doszło do zapalenia się ściółki. Pożar rozniósł się dalej, ze względu na silny wiatr występujący w okolicach Mondello.