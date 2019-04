Polska bardziej zagrożona pożarami niż Grecja. Mapa pokazuje skalę dramatu

Jeszcze kilka dni temu wybuchało 100 pożarów lasów dziennie. Potem 180. Złowrogi rekord z 23 kwietnia to 363 pożary lasów. Według danych satelitarnych systemu Copernicus przez trwającą suszę oraz wiatr Polska jest teraz bardziej zagrożona pożarami niż Grecja czy Hiszpania.

Polska jest najbardziej zagrożona pożarami ze wszystkich europejskich krajów. Dane Fire Weather Index. (EU Copernicus, Fot: WP)

Jeśli wkrótce nie spadnie deszcz, grożą nam pożary o zasięgu katastrofy. Podobne do tych, jakie w ubiegłym roku ogarnęły Grecję czy Szwecję. Wskazują na to dane satelitarnego system obserwacji Copernicus (patrz mapa). Indeks zagrożenia pożarowego jest w Polsce najwyższy ze wszystkich krajów Europy. Osiągnął właśnie poziom zbliżony do letnich susz w krajach śródziemnomorskich.

Jeszcze kilka dni temu leśnicy pocieszali się, że pożary udaje się szybko namierzyć z wież obserwacyjnych czy powietrznych patroli, a potem ugasić, zanim rozprzestrzenią się na większym terenie. Dlatego mimo suszy, największe z pożarów nie przekraczały zasięgiem kilkunastu hektarów. Sytuacja zaczęła się zmieniać we wtorek i środę. Pojawiły się najgroźniejsze z pożarów lasów - te obejmujące korony drzew. Drzewa zapalają się jak zapałki, a ogień rozszerza się z prędkością 40 km/h.

Tak palił się las w okolicach osady Ciekstyn koło Warszawy. Szacuje się, że spłonęło około ok. 45 hektarów lasów. To jeden z największych pożarów w ostatnich latach. Aby go ugasić użyto samolotów gaśniczych, zrzucających na ogień "bombę" z 2500 litrów wody. Takich zrzutów wykonano kilkadziesiąt. Dym widoczny był na zdjęciach satelitarnych.

Dramat, pokazuje relacja druhów z OSP Kownaty na Mazowszu. O 10:30 gasili pożar lasu w Lisewie. Po 2 godzinach pojechali gasić domek letniskowy i las w miejscowości Popielżyn Dolny. Zaraz potem pojechali do wspomnianego już wielkiego pożaru pod Ciekstynem.

- Po ok. 8 godzinach walki z żywiołem, podczas powrotu do jednostki w naszym samochodzie bojowym wystrzeliła opona. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wpadliśmy do rowu. Dwóch ratowników trafiło do szpitala. Pojazd został uszkodzony, nie nadaje się do użytku - relacjonują druhowie.

Najbardziej niepokoi, że statystki pożarów lasów biją rekordy. Od początku roku doszło do ponad 3000 pożarów. To dwukrotnie więcej, niż w tym samym okresie w ubiegłym roku (od kwietnia do sierpnia nieprzerwanie trwała susza). Tyle samo pożarów wybuchło przez cały rok 2017.

Leśnicy jako jedni z pierwszych doświadczają realnych zmian w klimacie. Kolejny rok po zimie z małą ilością śniegu nadchodzi sucha i uboga w opady wiosna. Lasy tracą główne źródło zasilania w wodę. Skutkiem są nie tylko pożary, ale też stopniowe obumieranie lasów sosnowych.

Główną przyczyną pożarów są celowe podpalenia. - To około 40 proc. przypadków, gdzie udaje się ustalić konkretną przyczynę pożaru. To smutne, nawet trudno nam oceniać z jak szalonych motywacji ludzie to robią - mówi Krzysztof Trębski, rzecznik prasowy lasów Państwowych. - Pozostałe przyczyny to nieostrożne obchodzenie się z ogniem w lesie, niedbałość, porzucone niedopałki papierosów czy awarie sieci energetycznej - wylicza.

Strażak pilnuje lasu z powietrza

Lasy Państwowe wynajmują 48 samolotów patrolowych i gaśniczych. Walkę z żywiołem wspiera też jeden strażak paralotniarz. Dzięki jego pomocy udaje ochronić przed większymi pożarami lasy w okolicach Kościerzyny.

- Ściółka leśna zapali się teraz łatwiej niż gazeta. Modlimy się o deszcz, bo ta susza może się skończyć wielką katastrofą - mówi druh Józef Koziczkowski z ochotniczej straży pożarnej w Karsinie (woj. pomorskie). Z zamiłowania jest motolotniarzem. Gdy tylko słabnie wiatr, wzbija się na wysokość kilkuset metrów, aby patrolować okoliczne lasy.

- Jestem oczami strażaków i ratowników, którzy działają na ziemi. Kiedy tylko widzę dym mogę przez radio wezwać pomoc - dodaje.