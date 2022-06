Historyczna decyzja w UE. Morawiecki: daliśmy dzisiaj Ukrainie nadzieję

Morawiecki: to wielka chwila dla jedności Europy

Do postanowień podjętych w Radzie Europejskiej odniósł się szybko premier Mateusz Morawiecki. "To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność Ukrainy trwa!" - oświadczył polityk.