Histeria w Moskwie. Decyzja Francji stanęła Rosjanom kością w gardle

Francuskie wsparcie dla Ukrainy propagandystka nazwała "bezmyślnym pompowaniem" konfliktu. Uderzyła również we francuski rząd. - To działanie obnaża cynizm i dwulicowość i nieprawdziwość wypowiedzi o chęci uniknięcia eskalacji konfliktu, konieczności utrzymania dialogu z Rosją i poważnego stosunku do żądań Moskwy dotyczących gwarancji bezpieczeństwa - bezlitośnie oceniła Zacharowa.