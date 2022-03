"Hipokryci". Bronisław Komorowski ostro o rządzie PiS

Rada Ministrów przyjęła zapisy ustawowe blokujące na poziomie krajowym import węgla z Rosji. Decyzję komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były prezydent Bronisław Komorowski. - Hipokryci. Przez tyle lat karmiliśmy, także my - Polska, budżet rosyjski zakupami surowców energetycznych, a teraz rząd polski mówi do UE, do innych krajów: nie kupujcie węgla, gazu, ropy. Oczywiście jest to decyzja istotna, rezygnacja po latach z zakupu węgla rosyjskiego, ale zostaje główne źródło karmienia budżetu rosyjskiego, jakim jest ropa. Rząd milczy w tej sprawie, bo wie, że to temat niesłychanie trudny. Tak samo trudny dla innych krajów UE, świata zachodniego, jak i dla nas. Dlatego to hipokryzja polityczna - mówił. Komorowski podkreślił, że polski rząd mógłby przerwać zakupy ropy naftowej, ale wtedy ceny benzyny na stacjach skoczyłyby jeszcze bardziej.