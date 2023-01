HIMARS-y zmiażdżyły bazę żołnierzy Putina. Kadyrowcy pokazali nagranie

Kadyrowcy walczący w rosyjskiej armii znów popełnili ten sam błąd. Ukraińcy wytropili magazyn armii Putina w obwodzie ługańskim, ponieważ bojownicy Kadyrowa wrzucali stamtąd nagrania do mediów społecznościowych. Na czeczeńskich bojowników spadł deszcz z HIMARS-ów, który zrównał z ziemią całą ich bazę. W powietrze wyleciał wojskowy sprzęt, w tym dwa czołgi T-72, cztery transportery bojowe, a także amunicja do ciężkiej artylerii. Jak widać na nagraniu, zniszczenia są gigantyczne. W oddali tlą się jeszcze ruiny całej konstrukcji, a zgromadzony wcześniej arsenał nie nadaje się do walki. Tym samym obrońcy Kijowa kolejny raz zadali bolesny cios oddziałom wroga na froncie. Kilka dni temu, inny atak przy pomocy HIMARS-ów w okupowanej Makiejewce również zmiótł bazę Rosjan. Według strony ukraińskiej, w ataku mogło zginąć nawet do 400 wojskowych Putina.