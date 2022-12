HIMARS-y w świątecznej odsłonie. Zaskakujące nagranie z Kijowa

HIMARS-y zmieniły oblicze wojny i szybko stały się jej symbolem. W niedzielę na ulicach Kijowa zauważono pomniejszoną replikę amerykańskiej broni zamontowaną na dachu zwykłego samochodu. Gdyby tego było mało, zadbano o świąteczny nastrój, dzięki lampkom owiniętych wokół nietypowego gadżetu. Co ciekawe, w tym przypadku replika amerykańskich HIMARS-ów jest idealnie odwzorowana, ponieważ ich właściciel pokazał, że mogą one uruchomić się podobnie do prawdziwych wyrzutni rakiet, powoli unosząc się do góry. Nagranie z repliką broni z USA błyskawicznie stało się hitem sieci. Mimo drobnych świątecznych akcentów w Kijowie trudno jednak o prawdziwie świąteczną atmosferę. W wielu domach wciąż nie ma energii elektrycznej po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę. Miejscami występują problemy z ogrzewaniem i wodą. Tymczasem pierwszy raz w historii ukraińskie władze Kościoła Prawosławnego podjęły ważną decyzję, dotyczącą zbliżających się Świąt. Wierni mogą celebrować Boże Narodzenie w dwóch terminach - w grudniu i w styczniu. Zazwyczaj prawosławna część Ukraińców obchodziła Święta tradycyjnie 7 stycznia, ale wojna z Rosją wymusiła odejście od wieloletniej tradycji.