HIMARS - co to za broń? Systemy trafią do Polski

HIMARS - zasięg, osiągi, dane techniczne

"HIMARS jest systemem mobilnych wyrzutni, wykorzystujących amunicję kierowaną GMLRS-U/AW i ATACMS (...). Środki ogniowe przeznaczone są do wykonywania zadań ogniowych w obszarze działań taktycznych, tj. do 70 km, oraz w obszarze działań operacyjnych na odległościach do 300 km" - pisze na swojej stronie internetowej Ministerstwo Obrony Narodowej RP.