Hejtował Aleksandrę Dulkiewicz i Agnieszkę Pomaską. Jest wyrok sądu

Piąta wygrana sprawa o hejt

- W takich sprawach zawsze składam zawiadomienia do prokuratury. Cieszę się, że zostało to potraktowane poważnie, bo wciąż są osoby, które myślą, że hejt jest bezprawny. Mam nadzieję, że będzie to przestroga dla osób, które mają pokusy by tego typu działalność prowadzić - mówi Agnieszka Pomaska w rozmowie z Wirtualną Polską.