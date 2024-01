"Hejt przeniósł się do TV Republika". Wypowiedź Króla szokuje

W środę na antenie telewizji Republika padła kolejna skandaliczna wypowiedź o imigrantach. Jej autorem był publicysta Marek Król. Sprawę komentował w programie "Tłit" poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. - Bardzo bym prosił, żeby pan minister Adam Bodnar przyjrzał się tej sprawie, bo nie wiem, czy w tej sytuacji nie powinno być zrobione to samo, co w sprawia pana (Jana – red.) Pietrzaka. Żeby pan Król zobaczył, że słowo, jest czasami gorsze niż czyn. Te słowa są haniebne. Te słowa nigdy nie powinny paść w przestrzeni publicznej. (...) Ta cała fala hejtu, przez osiem lat uprawiana w telewizji rządowej, przeniosła się teraz do TV Republika. Tam pracują ci sami ludzie, tam zapraszani są ci sami goście. Gdyby PiS nadal rządziło, te słowa wypowiadano by nie w TV Republika, a w telewizji rządowej, opłacanej za publiczne pieniądze - ocenił polityk Lewicy.

