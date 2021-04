Hartwich próbowała porozmawiać w Sejmie z premierem. Doszło do przepychanki

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś w Sejmie z Lewicą na temat Krajowego Planu Odbudowy. Obecność szefa rządu postanowiła wykorzystać posłanka Iwona Hartwich, znana głównie z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu spotkania próbowała podejść do premiera, by zadać mu pytanie. Doszło do przepychanki.

Hartwich próbowała porozmawiać w Sejmie z premierem. Doszło do przepychanki Źródło: East News , Fot: Tomasz Jastrzebowski