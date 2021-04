NIK o wyborach kopertowych. Druzgocące analizy. Premier na celowniku

Jak ustalili dziennikarze, gotowy jest raport NIK dotyczący tzw. wyborów kopertowych. "Według raportu, do którego dotarł Onet – w centrum całej operacji stał premier Mateusz Morawiecki i minister Michał Dworczyk, a nie Jacek Sasin, minister aktywów państwowych" - podaje money.pl.

Wybory korespondencyjne - nazwane "kopertowymi" - miały odbyć się 10 maja 2020 roku. Za pośrednictwem poczty wyborcy mieli zadecydować, kto zostanie prezydentem Polski. Ostatecznie do tego rodzaju głosowania nie doszło, ale wybory i tak kosztowały budżet państwa ponad 70 mln złotych.

Szukano podkładki prawnej. Kosztowały 150 tysięcy

"Kiedy już było przesądzone, że nie dojdzie do wyborów 10 maja, to Morawiecki nadal zlecał ekspertyzy prawne. Zdaniem dziennikarzy miały mieć one rolę podkładki prawnej. Zamówiono je m.in. w Ordo Iuris. Łącznie na te dokumenty z kasy podatników wydano prawie 150 tys. złotych" - podaje money.pl.