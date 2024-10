Sondaż mówi wszystko. Polacy powiedzieli, kto ma zasiąść w Białym Domu

Przewaga Harris maleje

Według ostatnich danych zgromadzonych przez Reutera Harris prowadzi nad Trumpem stosunkiem głosów 46 proc. do 43 proc. Z kolei w sondażu opublikowanym przez "New York Times" przewaga demokratki wynosi 49 proc. do 46 proc. Obie redakcje przyznają, że różnica między kandydatami stopniowo maleje.