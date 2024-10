Zostały trzy tygodnie. Przewaga Harris maleje

Na trzy tygodnie przed wyborami do Białego Domu, Kamala Harris, kandydatka demokratów, wyprzedza Donalda Trumpa o trzy punkty procentowe – wynika z opublikowanych we wtorek sondaży agencji Reutera oraz dziennika "The New York Times". Jednak ta przewaga, jak zauważają eksperci, mieści się w granicy błędu statystycznego.