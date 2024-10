Kamala Harris wprost: Nie spotkałabym się z Putinem

Harris poruszyła także temat wojny na Bliskim Wschodzie oraz podejścia obecnej administracji do Izraela. Na zarzut dotyczący braku posłuchu ze strony izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, mimo wsparcia USA, wiceprezydent odpowiedziała, że Waszyngton będzie nadal "robić to, co konieczne, by (...) zakończyć tę wojnę". Zapytana, czy Netanjahu jest bliskim sojusznikiem Ameryki, zaznaczyła, że lepszym pytaniem jest, czy "mamy ważny sojusz między Amerykanami i Izraelczykami". - A odpowiedź na to pytanie brzmi - tak - podkreśliła.