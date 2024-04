Happening w Sejmie? "Mamy barbarzyńskie prawo"

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula opublikowała w sieci instrukcję zażycia pigułek poronnych. Politycy PiS nazwali to happeningiem. - Myślę, że jeżeli mamy barbarzyńskie, najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Europie, to wszystko, co może pomóc kobietom to pomoc i wsparcie. Trudno mi się słucha, gdy nazywa się to happeningiem. Cieszę się, że są ludzie, którzy nie zamykają oczu na rzeczywistości i widzą, że są w tym kraju kobiety, które w różnych sytuacjach mogą tej aborcji potrzebować i nie zostaną z tym same. Te organizacje (jak Aborcyjny Dream Team - red.) dzień w dzień pomagają kobietom, które nie wiedzą co mają zrobić. Pani posłanka powiedziała, że sama nigdy nie zrobiłaby aborcji. Dla mnie to jest nieistotne, czy ja sama bym zrobiła. Najważniejsze jest dla mnie to, że wiem, że są kobiety, które robiły i będą robiły aborcję. Naszym zadaniem jest zapewnić im bezpieczeństwo - mówiła w programie "Newsroom WP" posłanka Lewicy Dorota Olko. Była minister zdrowia Katarzyna Sójka odniosła się do wpisu posłanki KO Iwony Hartwich, która zachęca do nierodzenia w Polsce dzieci z niepełnosprawnościami. - W życiu bym nie napisała takiego tweeta będąc matką osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu synowi i społeczności osób niepełnosprawnych ta pani została posłem. Radzi, by tego dziecka niepełnosprawnego nie robić - mówiła posłanka PiS. - Przerywam, to niesprawiedliwość. To był wpis, żeby nie robiły tego w Polsce - kontrowała Dorota Olko. - To lekkość, ja bym to nazwała happeningiem. Jeżeli chodzi o TK, to ten wyrok został wykorzystany politycznie, został zmanipulowany jeśli chodzi o pacjentki, które państwo wykorzystywali. TK nie zmienił niczego w kwestii ochrony życia i zdrowia. Wiele osób nie wiedziało, co zmienił wyrok TK, a wzięli udział w protestach. Można mówić, że wyrok TK nie był dobry, bo dziś debata idzie zdecydowany dalej - komentowała posłanka Sójka. - Nie rozumiem dlaczego PiS chce regulować wszystkim życie - dodała posłanka Lewicy.

