Rosjaninowi, który wrócił z amerykańskiego więzienia, rozwiązał się język. Wiktor But wymieniony w wyniku umowy USA i Federacji Rosyjskiej za amerykańską koszykarkę Britney Grinney po powrocie do ojczyzny twardo recenzuje cywilizację zachodnią. "Zmierza do samobójstwa" - stwierdza.