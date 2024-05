Koniec walk? Światowe media o decyzji Hamasu

Ewakuację nakazano ok. 100 tys. osób, które mają się przenieść do miasteczek namiotowych w pobliskich miejscowościach Chan Junus i Al-Mawasi. To operacja o "ograniczonym zakresie" prowadzona na wschodnich terenach miasta Rafah; mieszkańcy są ostrzegani przez ulotki, telefony i wiadomości tekstowe - przekazało izraelskie wojsko. Jak dodano, na razie nieplanowana jest ewakuacja na szerszą skalę. Nie podano też ram czasowych operacji.