Halloweenowy spot wyborczy Małgorzaty Wassermann

"4 listopada zdejmij zły urok z Krakowa. Zmień prezydenta" - słyszymy w nowym spocie wyborczym Małgorzaty Wassermann, kandydatki na prezydenta tego miasta. Posłanka zdradza też, jakie decyzje podejmie po wygranych wyborach.

Głównym bohaterem spotu jest parodiowany prezydent miasta. Dzwoni on do zakładu profetycznego i skarzy się, że znowu musi przechodzić przez drugą turę wyborów, a "ma przecież swoje lata". Narzeka, że "pukają mu do drzwi ludzie z przegranego sejmiku" i nie, gdzie ich "powciska". "Nie, to miasto jest moje i moich kolegów. I oby tak zostało" - dodaje postać, stylizowana na prezydenta Krakowa. Na koniec pojawia się napis: "4 listopada zdejmij zły urok z Krakowa! Zmień prezydenta. Czas na zmiany".