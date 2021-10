Halloween obraża uczucia katolików? Ksiądz mówi o "zderzeniu kulturowym"

31 października na świecie obchodzone jest Halloween. Zwyczaj związany z przebieraniem się w różnorakie stroje i kostiumy coraz chętniej praktykowany jest także w Polsce. Czy katolicy powinni się go obawiać? - Raczej nie. Jest wiele innych rzeczy, bardzo poważnych, których warto się bać - powiedział w programie "Newsroom" WP ksiądz Andrzej Kobyliński z UKSW w Warszawie. Duchowny podkreślił, że Halloween "przyszło do nas w ostatnich latach z Zachodu". - Jeśli już świętujemy w Polsce, to może warto pomyśleć, jak unikać pewnych nadużyć. (…) U nas mamy pewnego rodzaju zgrzyt i zderzenie kulturowe między Halloween 31 października a dniem Wszystkich Świętych 1 listopada. Nie zgadzam się z tymi głosami w Kościele katolickim w Polsce, które przesadnie łączą Halloween z opętaniami, czystym złem. To jest przesada - tłumaczył ks. Kobyliński.