"Gwóźdź do trumny". B. minister o błędach rządu

Ardanowski pewny. "Ucierpi wizerunek PiS"

Według Ardanowskiego "obowiązkiem państwa" jest zweryfikowanie, gdzie trafiło tzw. zboże techniczne z Ukrainy. - Ostatnio wojewoda lubelski potwierdził, że dokładnie wie, do jakich firm trafiło ukraińskie zboże techniczne. Skoro on wie, to w innych województwach też wiedzą - stwierdził. - To trzeba sprawdzić, żeby mieć absolutną pewność, że to zboże nie zostało przetworzone na mąkę czy paszę - dodał.