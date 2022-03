Gwiazdor telewizji w Rosji zdumiał widzów programu nadawanego w sieci

Piekło zamarzło? Prokremlowski prezenter nie reaguje

Prezenter przeprowadził w swoim programie emitowanym na jednym z popularnych serwisów internetowych wywiad z izraelskim ekspertem wojskowym i zwolennikiem Kremla Jakowem Kedmim. Tym razem jednak to, co miał do powiedzenia nie miało nic wspólnego z typowym dla niego podżeganiem do wojny - informuje niemiecki dziennik "Bild". - Sytuacja na froncie rodzi wiele pytań - powiedział Kedmi, wyraźnie krytykując sposób prowadzenia wojny przez Rosję. - Nie jest jasne, czy cele, które zostały postawione na początku, zostały zarzucone - dodał.