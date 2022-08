Gwałtowny wzrost cen. "Już nic innego nie wymyślimy"

- Trzeba przyjąć dwie strategie: krótkoterminową i długoterminową. Zacznę od tej pierwszej, bo to musi być pomoc. Już tutaj nic innego nie wymyślimy - komentował prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski był pytany o to, jak gospodarka ma funkcjonować w obliczu gwałtownego wzrostu cen. - Rząd się chwali nadwyżką w budżecie. Nie walczą z inflacją, bo nie wyemitowali na przykład obligacji, które by ściągnęły z rynku pieniądze oprocentowane na poziomie inflacji. Nie zrobili tego - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.