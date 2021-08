Gwałtowne burze, ekstremalne upały. Klimatyczna bomba już wybuchła?

W przypadku cyklonów tropikalnych to jest dobrze znane zjawisko i wszelkie badania wskazują na to, że to je wzmacnia. Nikt nie zajął się tym jeszcze w przypadku cyklonów pozatropikalnych, ale podejrzewam, że gdyby to dokładnie zbadać, to okazałoby się, że jest to dodatkowy czynnik. Mają więcej energii, bo tak naprawdę niż to nic innego jak maszyna cieplna, napędzana względem pracy między powierzchnią Ziemi a dolną stratosferą, plus oczywiście ciepłem utajonym, czyli ilością pary wodnej. Obie te rzeczy wzrosły, więc trudno się dziwić, że mamy coraz większe burze. Co ciekawe, ilość ekstremalnych opadów może rosnąć, nawet jeśli średnia ilość opadów latem maleje.