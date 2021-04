Wirtualny szczyt klimatyczny. Ważna deklaracja USA

Prezydent USA Joe Biden na początku szczytu ogłosił, że Stany Zjednoczone ograniczą emisję gazów cieplarnianych do roku 2030 o ponad połowę w stosunku do poziomu z 2005 roku. - Zmierzamy do tego jako naród i możemy to zrobić, jeśli podejmiemy działania w celu budowy gospodarki, która będzie nie tylko lepiej prosperująca, ale także zdrowsza, bardziej sprawiedliwa i czystsza dla całej planety – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.