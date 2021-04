Amerykańskie sankcje na Rosję. Biden: Mógłbym iść dalej, ale nie chcę eskalacji

W środę przed 23.00 polskiego czasu odbyła się konferencja prasowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden odniósł się do kwestii nałożenia sankcji na Federację Rosyjską. - Podpisałem rozporządzenie. Przekazałem prezydentowi Putinowi, że sankcje mogłyby być ostrzejsze, ale nie chcę eskalacji - przekonywał polityk.

Prezydent USA przekonywał, że jego działania to konsekwencja zapowiedzi jeszcze z czasów kampanii. - Już wtedy zapewniałem, że jeśli zostanę wybrany, to będę reagować na każdą ewentualną ingerencję w proces wyborczy - podkreślił.

Odwet USA za atak hakerski

- Myślę, że Polacy otrzymają nie mniej surową odpowiedź. Jeśli dołączą do nich inne państwa, to one też. (...) Polska jest wiernym satelitą, który przytakuje każdemu amerykańskiemu wystąpieniu - ocenił Władimir Dżabarow, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji.