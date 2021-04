Polska wydala 3 rosyjskich dyplomatów. Moskwa: Polacy otrzymają nie mniej surową odpowiedź

- Myślę, że Polacy otrzymają nie mniej surową odpowiedź. Jeśli dołączą do nich inne państwa, to one też - ocenił wieczorem Władimir Dżabarow. W rozmowie z rządową agencją TASS, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji nazwał Polskę "wiernym satelitą, który przytakuje każdemu amerykańskiemu wystąpieniu".