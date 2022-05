Gubernator Kaliningradu odgryza się Polsce. "Co za pranie mózgu!"

- To prawda, zaplanowano to dla BMW, co oznacza, że ​​zostanie wyprodukowane coś innego. W zasadzie sprzęt jest w większości uniwersalny. (...) Firma ma już wstępne porozumienie z firmami z tych krajów, które nie nałożyły sankcji na produkcję samochodów u nas - mówił w parlamencie gubernator Alichanow. Sugerował, że nie ma co żałować BMW, bo w regionie będą produkowane nowocześniejsze auta i to elektryczne. Nie podał marek samochodów, jakie miałyby być montowane. Możliwe, że chodzi o produkty chińskie lub indyjskie. Te kraje nie przystąpiły do sankcji wobec Rosji.