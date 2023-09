Grzyby 2023. Zakaz wstępu do lasu. Za złamanie wysoka grzywna

Zakaz wstępu do lasu. Grzybobranie? Nie wszędzie

Zakaz wstępu do lasów - a co za tym idzie również grzybobrania - w 2023 roku został czasowo wprowadzony w kilku nadleśnictwach w Polsce. Przez długi czas ograniczenie obowiązywało m.in. w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Jak jednak wskazano w nowym rozporządzeniu wojewody zachodniopomorskiego, wydanym w 20 września - zakaz wstępu do lasu na tych terenach został uchylony.