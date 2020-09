Grzyby. Uwaga na mandaty. Za co można zostać ukaranym w lesie?

Grzyby. W lasach aż roi się od grzybiarzy i grzybów. Jednak podczas grzybobrania musimy zachowywać się zgodnie z przepisami. W przeciwnym wypadku grozi nam mandat.

Grzyby. Mandaty za grzybobranie

Grzybobranie to jedno z najpopularniejszych hobby wśród Polaków, którzy zwłaszcza w weekendy tłumnie wybierają się do lasów i poszukują skarbów runa leśnego. Jednak czasem grzybobranie może zakończyć się mandatem. Straż leśna może ukarać mandatem od 20 do nawet 500 złotych. Czego nie można robić na grzybach?

Można również dostać karę sięgającą 5 tysięcy złotych. Leśnicy zapewniają jednak, że tak surowi nie są, ale gdy przepisy są łamane, to grozi nam kara. W Polsce grzyby można zbierać niemal w każdym lesie, bez żadnych limitów. Lasy Państwowe informują, że w lasach nie można śmiecić, niszczyć drzew, biwakować, puszczać psów bez kagańców, rozgarniać ściółki czy hałasować.

Grzyby. Za co mandaty?

Mandaty za grzybobranie grożą nam, gdy wejdziemy na teren objęty zakazem wstępu. Lasy Państwowe precyzują, że chodzi tu między innymi o niektóre uprawy leśne, obszary zagrożone erozją, źródliska rzek czy ostoje zwierząt. Nie można też wchodzić tam, gdzie jest np. zagrożenie pożarowe.

Zakazane jest: niszczenie grzybów oraz grzybni, niszczenie lub uszkadzanie drzew, krzewów lub innych roślin, zbieranie płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych, rozgarnianie ściółki, biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi, puszczanie psów luzem oraz hałasowanie i używanie sygnałów dźwiękowych.

Grzybobranie w Europie. W Niemczech z limitem, w Belgii pod groźbą mandatu

W Polsce grzybiarze moją do woli korzystać z urodzaju. Inaczej jest w Niemczech. Tam z lasu można wynieść na przykład do 1 czy 2 kg grzybów na osobę. Kary za niestosowanie się do tych ograniczeń mogą sięgać nawet w przeliczeniu nawet ponad 7 tys. zł.

Z kolei w Holandii nie można zbierać grzybów na własny użytek, a to dlatego, że właścicielem lasów jest królowa. Z kolei w Belgii grzybobranie jest zabronione pod karą mandatu. We Francji grzybobranie ogranicza jedynie prawo własności. We Włoszech należy mieć legitymację grzybiarza. Anglicy mogą zbierać grzyby do 1,5 kg na osobę. W Skandynawii nie ma zakazu zbierania grzybów.

