Do lasu nie wejdziesz. Leśnicy alarmują

Zakazy obowiązują od poniedziałku do odwołania i obejmują leśnictwa na terenie nadleśnictw: Olsztynek, Nidzica, Iława, Lidzbark i Wielbark. Są to pierwsze od kilku lat w woj. warmińsko-mazurskim zakazy wstępu do lasu, które zostały wprowadzone w związku z przedłużającym się wysokim zagrożeniem pożarowym.