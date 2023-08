Zakaz wstępu. Ogromne zapadlisko w lesie

Rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Olkusz, Maria Gronicz poinformowała PAP w czwartek, że zapadlisko o średnicy ok. 8 metrów i głębokości ok. 6 metrów zauważono na terenie leśnictwa Pomorzany. Pojawiło się na obszarze, gdzie w przeszłości prowadzona była eksploatacja rud cynku i ołowiu przez dawną kopalnię rud cynkowo-ołowiowych "Olkusz-Pomorzany". Kopalnia należała do Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie.