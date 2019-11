WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Grzegorz Schetyna wbija szpilkę Jarosławowi Kaczyńskiemu po wyborze marszałka Senatu - Dziękuję Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz Włodzimierzowi Czarzastemu, z którymi utworzyliśmy pakt senacki. To zwycięstwo dedykuję...

Transkrypcja: Państwo mamy dla państwa dobrą informację która pójdziesz senatu Verde Które Polacy wydali 13 października Decydując o zwycięstwie opozycji partii opozycyjnych w wyborach do senatu Został dzisiaj uhonorowany Głosowanie Większość opozycyjna Chcę Podziękować tym wszystko W którym rozmawialiśmy i którym Ustalaliśmy zasady współpracy Na te 4 lata Podziękować i pogratulować Senator Tomaszowi greckiemu bez którego zaangażowania Nie odbyła się No ta cała operacja Ale także koalicjant Z tymi którymi budowaliśmy kiedyś koalicja Europejską A dzisiaj Współtworzyli Pakt senacki Włodzimierzowi czas temu i władysławowi kosiniak-kamysz A także senator niezależna Bloody movie tyszkiewiczowie I Krzysztofowi kwiatkowskiemu Dzisiaj Ta decyzja jest ważna dlatego że Pokazuje Że demokracja Ma swój solidne fundamenty To zwycięstwo Dedykujemy tym wszystkim którzy wierzyli Że werdykt wyborczy może być zachowany Że senat może być prawdziwą izba wyższa polskiego parlamentu Jestem przekonany że te najbliższe dni tygodnie miesiące pokażą to Pokażą dobrą współpracę między Większość a mniejszość Między opozycją a tymi którzy reprezentują partie rządzące Wreszcie że to cena Posiadając legislacyjną inicjatywę Będzie mógł zajmować się tym Co najbardziej Będzie gwarantował uczciwą rzetelną debatę Gdzie prawo mniejszości prawo opozycji będziesz szanowany Nie tak jak przez ostatnie 4 lata w tej miejsce na Ale w normalny otwartej demokratyczny Że to senat będzie dbał Wartości nadrzędne O szacunek do konstytucji O praworządności O najważniejsze decyzje które Z której będą Wynikały Odbudowa pozycji Polski w Europie i na świecie A także walka o to co najważniejsze OK O świeże powietrze walkę ze smokiem Wreszcie Oto co Musi być solą demokracji Że każdy Opposite Musi być wesoła Dla nas to jest dzisiaj najważniejszy czeka Chciałbym Do głosowania I tę decyzję senatu prezesowi Kaczyńskiej Który powiedział że opozycja totalna się skończy Chciałam powiedzieć że dziś Teraz Skończyła się władza Że trzeba szanować opozycję trzeba szanować planować Trzeba szanować izbę Gratuluję panie profesorze Dziękuję bardzo Chciałem powiedzieć że Czeka nas ogromne wyzwanie bo to naród w swojej zbiorowej mądrości Zdecydował Że w rękach rządzących senat w rękach opposite To nakłada ogromną odpowiedzialność za losy naszego ukochanego kraju Na I chciałbym Wskazać to Grzegorza schetyny Jako architekta tego porozumienia Które wydawało się że jest nie do zrealizowania A przypomnę o pradziejach paktu senackiego Rozmowach z panem prezesem kosiniak-kamysz Z panem przewodniczącym Czarzasty Senatora Niezależnie To jest emanacja różnorodności tego na A mimo to W celu Który ma mieć tylko 1 azymut Dobro I łatwiejsze życie dla Polek i Polaków potrafiliśmy się zjednoczy I potrafiliśmy pokazy Że jest To możliwe Ludzie chcieli żeby było inaczej Dlatego Pojęcie rewanżyzm Będzie nam Za chwilę przystąpimy do wyborów marszałka wicemarszałków Z góry Chcę powiedzieć że te pogłoski o tym że Prawo i Sprawiedliwość ma nie dostać stanowiska są nieprawdziwe My nie będziemy szli tąd Ludzie oczekują od nas zmiany I tą zmianę i zapewni W senacie będą drzwi otwarte dla przyzwoitości Normalności Poszanowanie Konstytucji Poszanowania regulaminów senatu I innych ważnych aktów Natomiast będą zamknięte dla obłudy Kłamstw Niegodziwości I innych negatywnych przypadłości które gnębi Rodzaj Tak sobie Wyobrażam I taką misję przed sobą w stawie Czeka nas kadencja bardzo pracy Czeka nas kadencja która nas nauczył wzajemnie tolerancji Szukania Zarówno z opozycji o jak i w obrębie naszej zawiązanej koalicja Ale Jesteśmy przekonani Żel Udźwignie my ten ciężar mają Z przodu z tyłu głowy i wszędzie Jedno przez My tu jesteśmy po to żeby służy Wyspa Korfu Wypełniać wolę narodu który nas to przyszła I oczekuję od nas Dobrego Pożytecznego działania