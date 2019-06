Grzegorz Schetyna. Przegrał z PiS, ale nie zamierza się poddać

Koalicja Europejska zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego ponad 8 proc. mniej głosów niż PiS. Od bloku odłączyli się już Ludowcy. Pomysłodawca Koalicji i lider PO Grzegorz Schetyna zapowiada, że do jesieni PSL wróci na wspólne listy.

Schetyna przyznał też, że partia ma już wyniki wstępnych badań, które pokazują skalę porażki w KE w terenie. "(...) zamówiliśmy przekrojowe, pełne badania, aby móc postawić jak najlepszą diagnozę tego, co się wydarzyło. Bez niej nie chcę dokonywać jednoznacznych ocen" - czytamy.

Grzegorz Schetyna zbiera siły na jesień. Co z Biedroniem?

Pomysłodawca KE liczy też na poszerzenie bloku o Wiosnę Roberta Biedronia. "Uważam, że jego wyborcy będą szukali tego, co wspólne" - powiedział Schetyna. Chodzi o praworządność i zachodnie standardy.

Szef PO nie chciał zadeklarować, jaką rolę widzi dla samorządowców. We wtorek w Gdańsku Donald Tusk wręcz namaścił prezydentów największych miast do przewodzenia opozycji. "Nie jestem zwolennikiem pisania scenariuszy pod presją, na szybko". Schetyna dał do zrozumienia, że decyzja o roli w kampanii Rafała Trzaskowskiego, Jacka Jaśkowiaka czy Hanny Zdanowskiej zapadnie najwcześniej za kilka tygodni.