Grzegorz Schetyna zubożał przez rok. Stracił pół miliona złotych oszczędności

Lider PO Grzegorz Schetyna należy do najbogatszych liderów partii. Jednak jego oszczędności w ubiegłym roku mocno stopniały - wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego opublikowanego właśnie na stronie internetowej Sejmu.

Lider Platformy Obywatelskiej ma dom o powierzchni 240 m kw. i wartości ok. 1,2 mln zł. Jest to współwłasność małżeńska. Grzegorz Schetyna jest również współwłaścicielem (wraz z żoną) czterech mieszkań. Największe z nich ma powierzchnię 54 m kw. i warte jest ok. 350 tys. zł. Trzy kolejne są mniejsze: mają od 32 do 36 m kw. ich łączna wartość wynosi ponad 750 tys. złotych.