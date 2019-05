Grzegorz Schetyna o zatrzymaniu aktywistki: To skandal i kompromitacja rządu

- Chcemy wiedzieć, kto podjął decyzję o interwencji sześciu policjantów o 6 rano. Kto ponosi za to odpowiedzialność? - powiedział Grzegorz Schetyna w środę na konferencji prasowej. Skomentował w ten sposób zatrzymanie znanej aktywistki i postawienie jej zarzutu obrazy uczuć religijnych.

- Chcemy wiedzieć, kto podjął decyzję o tej interwencji, kto ponosi za nią odpowiedzialność. Czy minister spraw wewnętrznych i administracji? Bo prokuratura nie przyznaje się do tego. To jest obraz kompromitacji i wstydu dla rządzących, dla ministra spraw wewnętrznych i PiS. Zrobimy wszystko, żeby do takich rzeczy nie dochodziło w przyszłości. Polska musi być krajem demokratycznym i praworządnym. Wszyscy będziemy o to walczyć – powiedział Schetyna na środowej konferencji prasowej.