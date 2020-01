Grzegorz Braun "wymigał się" od wojska. Wyjaśnił dlaczego

Grzegorz Braun zasiada w sejmowej komisji obrony narodowej, jest zwolennikiem posiadania broni i namawia do budowania strzelnic. Sam jednak "wymigał się" od wojska. Mało tego - poseł Konfederacji przyznał, że namawiał kolegów do bojkotu armii.

Grzegorz Braun wyjaśnił na antenie Polsat News, że gdy przyszło mu zaliczyć studium wojskowe (gdzie studenci odbywali zasadniczą służbę wojskową), nie tylko odmówił, ale i namawiał swoich kolegów do bojkotu armii. - To było jedno z głównych narzędzi sowietyzacji - przekonywał poseł.

Braun przyznał, że jako członek sejmowej komisji obrony narodowej ma krytyczny stosunek do stanu polskiej armii. - Gdy ja mówię, że w razie W będzie bałagan, bo nie wiadomo, kto dowodzi, to ludzie nie słuchają. Ale gdy to samo mówi generał, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, to jest już niepokojące - mówił polityk.