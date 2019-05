Grzegorz Braun złożył doniesienie do prokuratury. Na samego siebie

Jeden z liderów Konfederacji Grzegorz Braun złożył w pruszkowskiej prokuraturze doniesienie na samego siebie. Polityk "zarzuca" samemu sobie szpiegostwo i zdradę Państwa Polskiego.

- Złożyłem właśnie doniesienie na samego siebie. Zawiadomiłem prokuraturę o możliwości popełnienia strasznych przestępstw, mianowicie szpiegostwa, zdrady, zmierzania do pozbawienia niepodległości bądź też nawet jakiś zdarzeń, które można określić co do zamiaru ewentualnego sprowadzaniem powszechnego niebezpieczeństwa - mówi reżyser i polityk.