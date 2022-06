Gruzini zniecierpliwieni. Bardzo chcą do Unii

Przedstawiciele rządzącej Gruzińskiej Partii Marzeń są jednak rozgoryczeni. "Mapa drogowa" do Unii Europejskiej to dla nich za mało. Premier Irakli Garibashvili z powiedział wprawdzie, że z zadowoleniem przyjął "historyczną decyzję o nadaniu Gruzji europejskiej perspektywy", ale dodał, że kraj będzie współpracować z Brukselą, by przejść do kolejnego kroku na tej drodze.