Groźny wypadek w Tatrach. Kobieta spadła z przełęczy pod Świnicą

Do wypadku doszło w sobotę 25 lipca po południu w okolicach Świnicy. Ratowników TOPR o wypadku poinformował mężczyzna, który obserwował zdarzenie z dużej odległości.

Kobieta spadła z dużej wysokości

Na miejsce wypadku dotarł helikopter Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Odnaleziona przez ratowników kobieta spadła z dużej wysokości i doznała obrażeń głowy. W trakcie transportu do szpitala w Nowym Targu była nieprzytomna.

W piątek niedaleko Świnicy doszło do wypadku, w którym śmierć poniósł mężczyzna zjeżdżający na linie między Świnicą a Zawratem. Do miejsca, w którym miało miejsce zdarzenie, nie prowadzi żaden szlak turystyczny.

Tatry są zatłoczone

Warunki na trasach są dobre, ale TNP zachęca, by bilety do parku kupować przez internet, co może zaoszczędzić mnóstwo czasu.