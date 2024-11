Groźny scenariusz dla Ukrainy i Polski. Borrell ostrzega

Borrell ujawnił, że Unia Europejska dostarczyła już Ukrainie ponad 980 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, a wkrótce liczba ta przekroczy milion. - Znacznie przyspieszyliśmy dostawy amunicji. Do tego dochodzi duża ilość amunicji dostarczonej w ramach umów dwustronnych z państwami członkowskimi oraz czeska inicjatywa - ona funkcjonuje, choć nie tak szybko, jak się spodziewaliśmy. W sumie do końca roku dostarczymy do Ukrainy ponad 1,5 mln sztuk amunicji - oświadczył.