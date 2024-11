Ukraińska lekcja dla Polski. Zbrojąc się, nie odrabiamy pracy domowej

Podobnie dzieje się w powietrzu. Mariusz Błaszczak, tłumacząc to koniecznością szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację geopolityczną w regionie, bez przetargu kupił śmigłowce AW149. To te same maszyny, które w 2015 roku wojsko odrzuciło w przetargu. Tym samym do Sił Zbrojnych dołączy kolejny, czwarty, typ średniego śmigłowca wielozadaniowego. Przy czym S-70i kupione w ostatnich latach nadają się praktycznie jedynie do szkolenia.