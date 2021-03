Groźniejsza mutacja koronawirusa opanowała Polskę. Takie są objawy

Brytyjski wariant koronawirusa odpowiada obecnie za 80 procent zakażeń w całej Polsce – uważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, gość programu "Newsroom" WP. Ekspertka podkreśla, że patogen ten jest o wiele bardziej zakaźny. – Dlatego, że jego receptory są znacznie lepiej przygotowane do łączenia się z receptorami naszych komórek. A przez to wystarcza mniejsza ilość wirusa, żeby powodować chorobę – wyjaśnia. – Do tego najprawdopodobniej przebieg tej choroby również jest cięższy niż z tą standardową wersją wirusa. Dlatego w krótkim czasie wirus ten na pewno opanuje całą populacje – stwierdza specjalistka.

