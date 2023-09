Groźne odkrycie na Mazowszu. Od sklepowej torby do nawet 8 lat więzienia

Nietypowe hobby pod Warszawą. Wszystko zaczęło się od znalezienia reklamówki z amunicją. Siedleccy policjanci otrzymali zgłoszenie do mieszkanki gminy Kotuń na Mazowszu, która na jednej z prywatnej posesji znalazła tajemniczą siatkę sklepową, w której ukryta była wojskowa amunicja. Służby potraktowały sprawę poważnie, dlatego postanowiono, by sprawdzić te miejsce dokładniej. Jak się okazało po wejściu do garażu 45-letniego mężczyzny, wewnątrz ujawniono dużą liczbę amunicji strzeleckiej, granaty ręczne i moździerzowe czy pociski artyleryjskie z II wojny światowej. KMP Siedlce udostępniła zdjęcia szokującego znaleziska i widać na nich, że niebezpieczna broń trzymana była na zwykłych pułkach. Mieszkańcowi gminy Kotuń grozi za to nawet do 8 lat więzienia. "W związku z prowadzonymi czynnościami zatrzymano 45-latka, który usłyszał zarzut posiadania amunicji oraz materiałów wybuchowych, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności" - przekazała policja. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Wkrótce 45-latek będzie tłumaczył się ze swojego hobby przed sądem.