Groźne chmury rolkowe. Internauta uchwycił spektakularny moment na łódzkim niebie

- Chmura rolkowa przybiera formę poziomo ułożonej rolki lub rury. I co to jest tak naprawdę? To jest odpływ chłodnego powietrza z góry. Taka chmura tworzy się, gdy chłodne powietrze prądu wstępującego do góry znacznie wyprzedza czoło burzy, odłącza się od niej, od tej burzy, i chmura sama wędruje szybciej daleko naprzód - tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską Dorota Pacocha z IMGW-BIP.