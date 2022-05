Naukowcy z NOAA: Czyste powietrze zwiększa ryzyko huraganów. "To nie jest walka o klimat, to walka o nasze zdrowie"

Badania te skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską dyrektor Centrum Badań i Rozwoju oraz Wicedyrektor IMGW-PIB prof. Mirosław Miętus. Jak zaznacza, proces, o którym mówią badania NOAA i wynikające z niego zależności są bardzo skomplikowane. - Oddziaływanie atmosfery i oceanu w strefie tropikalnej jest bardzo ważne nie tylko dla tamtego obszaru, ale również dla pozostałych obszarów. Bo warunkują one ruchy wiatrów, które mogą spowodować wir polarny, który z kolei warunkuje nam przebieg zimy w Europie. Cyklony tropikalne z zasady nie przenikają do umiarkowanych szerokości geograficznych, na których znajduje się Polska. Jednak mogą dawać one początek głębokim niżom ekstratropikalnym, które, zwłaszcza na Atlantyku, przesuwają się w kierunku Europy i mogą wyrządzić szkody. Widzimy, że w okresie jesienno zimowym, nazywanym też sztormowym, cyklony te są bardziej dynamiczne. One są głębsze, siła wiatru jest większa i straty są większe. W ostatnich dwóch dekadach, obserwujemy, że tych przypadków silnych wiatrów na obszarze Polski jest także więcej. - dodał.