Groźna sytuacja na Morzu Czarnym. Rosjanie trafili w statek handlowy

Statek handlowy MS Aya, przewożący ponad 26 ton zboża do Egiptu, został trafiony przez rosyjski pocisk przeciwokrętowy. Do incydentu doszło na południe od ukraińskiego portu w Odessie. Brytyjskie ministerstwo obrony informuje, że atak miał miejsce 11 września. Rosyjscy piloci mogli pomylić go z wojskowym celem.