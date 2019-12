Groźna pogoda. Uważać trzeba w całej Polsce

We wszystkich regionach do niedzielnego poranka temperatura oscylować będzie w okolicach zera, a przelotnie nadal może padać deszcz i śnieg. Oznacza to ryzyko oblodzenia jezdni i chodników.

Do niedzieli temperaturę odczuwalną obniżać będzie silny wiatr (wxcharts.com/NOAA/twitter)

Ostrzeżenia i prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ws. oblodzenia dotyczą niemal całej Polski. W niedzielę szczególnie trudne warunki panują na drogach środkowej i południowej części kraju. W nocy oraz w niedzielę rano na śliską nawierzchnię musimy być przygotowani również w północo-wschodnich regionach.

W Małopolskiem, Podkarpackiem i Śląskiem prognozy dotyczą także ostrzeżeń 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Najsilniejsze opady występują w powiatach cieszyńskim, żywieckim, nowotarskim, tatrzańskim, suskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

W Tatrach ogłoszono trzeci - najwyższy - stopień zagrożenia lawinowego, a TOPR prowadzi już trudne akcje ratunkowe.

Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna osiągnęła 135 cm, gdy kilka dni temu miała tylko 8 cm - podaje IMGW.

Pogoda. Chłód z północy, niebezpiecznie w górach

Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Niemcami. To za jego sprawą z północy napływa do nas chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

W sobotę na zachodzie będzie do 3 st. C, a na wschodzie mróz do -3 st. C. Odczucie chłodu potęgować może silny wiatr, którego porywy nad morzem sięgać będą do 65 km/h, a w górach 80 km/h. Tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę nad ranem temperatura spadnie nawet do -4 st C. W górach będzie zimniej i nad ranem w Zakopanem odnotujemy -11 st. C. W niedzielę prawie w całym kraju powinno być już pogodnie i dość słonecznie - zapowiadają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Wyjątek stanowić będzie południowo-wschodnia Polska (przez cały dzień Podkarpacie i Małopolska, a do południa także południe Opolszczyzny, Śląsk i Świętokrzyskie oraz południowa Lubelszczyzna), gdzie od czasu do czasu poprószy jeszcze słaby śnieg.

Tam na drogach wciąż będzie ślisko.

W niedzielę po południu na północy, a w poniedziałek już w całej Polsce, możemy liczyć na wzrost temperatury średnio o 2 st. C.

